Исковые требования о взыскании компенсации морального вреда не удовлетворили

СЫКТЫВКАР, 19 августа. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми отклонил апелляцию стороны защиты по иску к сотрудникам скорой помощи, который ранее был инициирован родственниками семьи, умершей от отравления угарным газом. Об этом говорится в решении суда.

"В удовлетворении исковых требований Кодаш Я., Гаврюшевой Е. к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми "Печорская центральная районная больница", Министерству здравоохранения Республики Коми о взыскании компенсации морального вреда - отказать", - говорится в документе.

Инцидент произошел в 2021 году в Печоре. Бригада скорой помощи приехала на вызов после жалоб мужчины на боль в груди и установила, что все трое членов семьи были пьяны. Поставив диагноз "алкогольная интоксикация средней степени тяжести", медики уехали, а на следующий день члены семьи были обнаружены мертвыми. Причиной смерти, как установило следствие, было отравление угарным газом, симптомы которого похожи на отравление этиловым спиртом.

Дочери, которые проживали отдельно и остались в живых, обратились в больницу и региональный Минздрав с требованием возместить моральный ущерб от некачественной медпомощи. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, снизив сумму требований, однако в апелляции и кассации им было отказано в иске.