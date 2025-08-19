Двое получили травмы

ТУЛА, 19 августа. /ТАСС/. Водитель автомобиля Opel Astra наехал на трех несовершеннолетних водителей питбайков в Узловском районе Тульской области. Двое получили травмы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по региону.

Авария произошла вечером 18 августа на автодороге Тула - Новомосковск. По предварительным данным, водитель Opel Astra 1997 года рождения не справился с управлением и столкнулся с питбайками Kayo, Welc и Lifan, которыми управляли подростки 2009 года рождения. При этом они не имели прав управления транспортными средствами. В момент ДТП были в шлемах, без мотоэкипировки.

"В результате ДТП различные травмы получили несовершеннолетние водители питбайков Kayo и Welc, после оказания медицинской помощи отпущены", - сказано в сообщении пресс-службы.