Зафиксировали шесть прилетов

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины открыли в третий раз за день массированный артиллерийский огонь по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, зафиксировано как минимум шесть прилетов. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"В третий раз за день вооруженные формирования Украины открыли ведут артогонь по Каменке-Днепровской. В ходе массированных обстрелов зафиксировано не менее шести взрывов на территории города", - сообщили ТАСС в администрации.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.