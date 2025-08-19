Инцидент произошел на детской площадке

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Подмосковная прокуратура начала проверку после публикаций об избиении девушки в Шатуре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации выявлено видео, на котором зафиксировано, как мужчина, находясь на детской площадке возле дома на улице Спортивная в городе Шатура, избил девушку. Шатурская городская прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства и причины произошедшего", - заявили в прокуратуре.

Также в ведомстве отметили, что контролируют ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.