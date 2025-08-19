В Донецке при детонации взрывоопасного предмета пострадал пенсионер

Также повреждены жилой дом и хозпостройка

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. В Донецке ДНР 84-летний мужчина получил ранения при детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 19 августа по состоянию на 22:00 мск поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк, Кировский район. В результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета - прим. ТАСС) на улице Абакумова ранен мужчина 1941 года рождения", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что в Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с украинского БПЛА повреждены жилой дом и хозпостройка.