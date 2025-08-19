Алтайские пожарные ликвидировали возгорание площадью 150 кв. м

При тушении пожара произошел взрыв бытового газового баллона

БАРНАУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 кв. м на улице Новой в Барнауле, сообщается в Telegram-канале МЧС Алтайского края.

"На момент прибытия первых подразделений МЧС России горели частный нежилой дом, баня и строительный вагончик, создавалась угроза распространения огня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при тушении пожара произошел взрыв бытового газового баллона. Для ликвидации пожара задействовали 7 автоцистерн и 30 человек личного состава. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.