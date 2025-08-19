По данным нескольких СМИ, причиной стало размещение в соцсетях Михаила Амосова фотографии Алексея Навального

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Калининский районный суд Санкт-Петербурга назначил к рассмотрению дело в отношении депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаила Амосова за публикацию запрещенных материалов. Об этом сообщается в материалах на сайте суда.

Согласно опубликованным на сайте Калининского районного суда Санкт-Петербурга материалам, в отношении Амосова рассматривается дело по статье 20.3 части 1 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо иных атрибутики или символики, пропаганда и публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

При этом сам Амосов сообщил ТАСС, что узнал о деле через сообщения СМИ и не знает о его сути. "Меня не оповещали, поэтому для меня это загадка. Я об этом узнал из звонков журналистов. То, что я вижу на сайте суда, дело передано судье", - сказал Амосов, отвечая на вопрос о причине составления протокола.

По информации нескольких СМИ, причиной стало размещение в соцсетях Амосова фотографии Алексея Навального, его изображения появились в канале депутата 16 февраля прошлого года, в день его смерти. В настоящее время этих публикаций нет.

"Я и Навальный - представители разных политических направлений. Я не был его сторонником, пропагандистом, ничего такого. Я занимался его исключением из "Яблока", то есть я голосовал за его исключение из "Яблока" в 2007 году за его националистическую позицию. Вот мое отношение к Навальному", - сказал Амосов.