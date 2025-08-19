Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, задержанными оказались гражданин одной из стран Средней Азии 2005 года рождения и местный житель 2001 года рождения

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде троих подозреваемых в избиении 20-летнего молодого человека в подмосковном Щелкове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Щелковское" в результате оперативно-разыскных мероприятий установлены еще двое граждан, подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которые задержаны в Нижнем Новгороде и доставлены в территориальный отдел полиции", - сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что задержанными оказались гражданин одной из стран Средней Азии 2005 года рождения и местный житель 2001 года рождения. Накануне в территориальный отдел полиции был доставлен еще один подозреваемый.

Инцидент произошел возле одного из домов на Пролетарском проспекте. Предварительно, между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой группа молодых людей избила 20-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), оно находится на контроле прокуратуры. Вину задержанные признали.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что пострадал 20-летний футболист любительского ФК "Русская община Щелково". Он находится в тяжелом состоянии.