В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Силы ПВО наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 19 августа. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сказано в сообщении.

Гусев также призвал граждан по возможности не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проемов. "Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области", - написал он.