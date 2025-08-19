На Камчатке за сутки зафиксировали 12 афтершоков

Магнитуда сейсмособытий составила от 3,6 до 4,9

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 августа. /ТАСС/. Ощутимых афтершоков не произошло на Камчатке за сутки, при этом приборы зафиксировали 12 сейсмособытий.

Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"За сутки произошли 12 афтершоков магнитудой от 3,6 до 4,9. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались", - сообщили в ведомстве.

В ПВР остаются шесть человек.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.