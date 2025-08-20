Бывшего замначальника Генерального штаба ВС РФ приговорили к семи годам колонии за крупную взятку

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Экс-начальник ГУ связи ВС РФ - замначальник Генерального штаба ВС РФ, бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин дал показания в рамках второго уголовного дела экс-начальника управления планирования связи ГУ связи ВС РФ, генерал-майора Александра Оглоблина. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках уголовного дела обвиняемого Оглоблина был допрошен в качестве свидетеля осужденный Шамарин", - сообщили правоохранители.

Факт дачи показаний был подтвержден в беседе с ТАСС адвокатом осужденного Владимиром Шелупахиным.

17 апреля Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии бывшего начальника ГУ связи Вооруженных сил РФ - замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о получении крупной взятки.

О деле Оглоблина

Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Процесс по его делу начался в 235-м гарнизонном военном суде в закрытом режиме.

Следствие установило, что в 2016-2021 годах в ходе выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России были заключены государственные контракты с пермским телефонным заводом "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей, контроль за исполнением которых возлагался на Оглоблина. По версии обвинения, в этот период Оглоблин получил взятку в размере 12 млн рублей от представителей завода "Телта" за общее покровительство.

Это уже второе уголовное дело в отношении Оглоблина. В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей путем мошенничества. По первому делу генерал полностью признал вину и дал показания на высокопоставленных лиц Минобороны РФ, в том числе на генерал-лейтенанта Шамарина.