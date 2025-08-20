Опасность атаки БПЛА объявляли в регионе в 23:46 мск

ВОРОНЕЖ, 20 августа. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА, объявленный на всей территории Воронежской области, отменен. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.

Ранее Гусев сообщал, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 23:46 мск 19 августа.