ТАСС: ГП подала иск к экс-депутату Госдумы Гаджиеву об изъятии недвижимости

Стоимость имущества бывшего парламентария составляет 2 млрд руб., сообщил источник в надзорном ведомстве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура России по итогам проверки, проведенной по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова, подала в Советский районный суд Махачкалы иск о признании бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иноагентом) и еще троих лиц экстремистским объединением и обращении в доход РФ принадлежащего им недвижимого имущества на сумму более чем на 2 млрд руб. Об этом ТАСС сообщил источник в надзорном ведомстве.

Как установила проверка, бывший депутат Госдумы после начала специальной военной операции выехал за рубеж, где начал поддерживать вооруженную агрессию киевского режима против России и народов Донбасса, оказывая финансовую помощь украинским военизированным формированиям, дискредитируя Вооруженные силы РФ и оправдывая незаконные санкции в отношении РФ.

На территории России у Гаджиева осталось высоколиквидное имущество: коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки в Дагестане, Москве и Московской области общей стоимостью более 2 млрд рублей, оформленные на его родственников и близких лиц и подконтрольные компаниям "Усадьба в Кадашах" и "Квинтэссэнс", доходы от которых выводились за рубеж. В ходе надзорных мероприятий, проведенных под контролем генпрокурора России, надзорное ведомство потребовало через суд обратить имущество экс-депутата в доход РФ как источников финансирования экстремистской деятельности.

Кроме того, Генпрокуратура потребовала прекратить лицензию, оформленную до 15 сентября 2033 года, находящейся под контролем Гаджиева компании "Сулакнеруд" (учредителем компании является его сестра) по добыче песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане. Прибыль организации, по данным ГП, Гаджиев выводит в США и Францию, где ему принадлежит элитная недвижимость.

Гаджиев являлся депутатом Госдумы четырех созывов - с декабря 2003 года по октябрь 2021 года. До этого он с 1998 по 2001 год был заместителем начальника управления Министерства по налогам и сборам РФ по Республике Дагестан, а с 2001 по 2003 год занимал аналогичную должность в межрегиональной инспекции МНС РФ по ЮФО.

Участники экстремистского сообщества

По данным Генпрокуратуры, после начала специальной военной операции на Украине Гаджиев выехал за границу, где выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил в видеозаписи в Telegram-канале. Ранее за раскрытие сведений закрытого характера получил от правительственных структур США не менее $45 млн, что было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США. С мая 2023 года включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Другими участниками экстремистского объединения Генпрокуратура требует признать его сожительницу Нину Коломийцеву, распространявшую дискредитирующую информацию о действиях армии России в ходе специальной военной операции. По данным надзорного ведомства, она осуществляет финансовую поддержку Украины и ее вооруженных формирований, о чем сама сообщила в видеороликах в телеграм-канале, а также его сына и сестру. Они выступают держателями принадлежащих ему активов, тем самым обеспечивая финансовую поддержку экстремистской деятельности.