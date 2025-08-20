В Симферопольском районе Крыма локализовали пожар на площади 15 га

На открытой территории в селе Трехпрудное 19 августа загорелась сухая растительность

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар между селами Клиновка и Краснолесье Симферопольского района Крыма, где горит сухостой, на площади 15 га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Лесной пожар в Крыму между селами Клиновка и Краснолесье локализован на площади 15 га", - сказано в сообщении.

19 августа пожар произошел на открытой территории в селе Трехпрудное. Загорелась сухая растительность. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой, сухой и ветреной погодой.