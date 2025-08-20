Операцией по эвакуации россиянки Натальи Наговицыной и тела итальянца занимается Минобороны Киргизии

БИШКЕК, 20 августа. /ТАСС/. Альпинист из России и спортсмен из Германии, которые вместе с россиянкой Натальей Наговицыной совершали восхождение на пик Победы в Киргизии, доставлены в больницу. Об этом ТАСС сообщил источник в МЧС республики.

"Россиянин и гражданин Германии были эвакуированы и уже доставлены в больницу", - сказал собеседник. По его информации, в состав их группы также входили гражданка РФ Наговицина, которая из-за травмы остается на пике Победы, и итальянский гражданин, который погиб.

Операцией по эвакуации россиянки и тела итальянца занимается Минобороны Киргизии. Спустить их хотя бы в базовый лагерь на вертолете нет возможности, поэтому за ними отправилась группа спасателей. По приблизительным расчетам специалистов, они доберутся до Наговициной не раньше, чем через 2-3 дня.

Пик Победы, находящийся на высоте 7 439 метров, расположен на хребте Кокшаал-Тоо на границе с Китаем. Он считается самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань.