Некоторые проговоренные данные свидетельствуют о том, что у фигуранта было алиби, отметил адвокат Олег Полленский

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Защита бывшего ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александра Федорова, которого обвиняют в присвоении и растрате крупных денежных средств, считает, что обвинение не предоставило внятных доказательств о причастности Федорова к преступлениям. Кроме того, некоторые проговоренные данные свидетельствуют о том, что у экс-ректора было алиби, об этом ТАСС сообщил адвокат Олег Полленский по итогам прошедшего в среду заседания.

"Внятных доказательств хоть какой-то причастности Федорова на сегодняшний день не оглашено. Более того, оглашены сведения, полученные из УФСБ, о датах перелетов, на которые мы потом будем ссылаться и которые впоследствии все услышат. Во многие даты, в те даты, когда Мялкина (заместитель ректора Елена Малякина - прим. ТАСС) говорит "я ему деньги отдавала", Федорова даже в Калининграде не было", - сказал собеседник агентства.

По словам адвокатов, во время суда сторона защиты заявила ходатайство на предоставление данных о разговорах более раннего периода - с 2019 по 2022 год, однако получила отказ. По словам адвокатов, в этот период Мялкина также заявляла о передаче денег Федорову, но в указанные ей дни ректора не было не только в городе, но и в стране. Защита планирует направить ходатайство повторно.

"Это алиби. То есть человек находился в это время в другом месте <...>. Суд фактически освобождает прокурора, отказывая нам в удовлетворении этого ходатайства, от бремени доказывания", - подчеркнул один из собеседников агентства.

Адвокат Сергей Кузьмин добавил, что из записанных в рамках оперативно-разыскной деятельности разговоров Елены Мялкиной и ее собеседников можно понять, что они скрывали от ректора информацию о начислении определенных сумм и боялись, что он об этом узнает.

Следующее заседание запланировано на 10 сентября.

История вопроса

Ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину задержали 8 июля 2024 года, 10 июля суд Калининграда отправил их под арест по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Федоров с тех пор находится под стражей, Мялкину в сентябре 2024 года суд перевел под домашний арест.

Следствием было установлено, что с декабря 2019-го по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему выплат премий сотрудникам университета. Через Мялкину деньги передавали и Федорову, который их присваивал и расходовал на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от обвиняемых. О завершении расследования уголовного дела СК сообщил 2 июля 2025 года, фигурантов обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). В рамках расследования следствием был собран "убедительный объем доказательств, в полном объеме изобличающих фигурантов в содеянном". В основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы очных ставок, заключения бухгалтерских судебных экспертиз, материалы оперативно-разыскных мероприятий. Следствием установлено, что сумма ущерба, причиненного вузу действиями обвиняемых, составила 35,1 млн рублей.

На стадии предварительного следствия Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету. В середине июля сообщалось, что экс-ректор попросил суд продлить ему срок пребывания под стражей, поскольку ему "некуда идти", так как имущество он продал, чтобы возместить ущерб.

Федоров был назначен ректором Балтийского федерального университета распоряжением председателя правительства РФ от 16 июля 2020 года сроком на пять лет. В том же году он вошел в Совет при президенте РФ по науке и образованию. На его счету более 130 научных трудов. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта является одним из 10 федеральных университетов, действующих в России.