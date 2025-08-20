Замдиректора "Ельцин-центра" оштрафовали по делу о дискредитации ВС РФ

Штраф составил 45 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тыс. рублей первого заместителя исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмилу Телень по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился в СК, МВД, Минюст и прокуратуру с просьбой проверить деятельность "Ельцин-центра" из-за проведения им мероприятий под руководством гражданки Израиля Телень, которые депутат счел антироссийскими.

"Людмиле Телень назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сообщили в суде.

Установлено, что 25 февраля 2022 года Телень в одной из соцсетей на своей персональной странице разместила репост текстового сообщения Татьяны Юмашевой, что было квалифицировано полицией по ч.1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан <...>).

"Ельцин-центр", согласно документу, с которым ознакомился корреспондент ТАСС, в июле заявил местным властям о намерении при отборе приглашенных спикеров мероприятий, партнеров ни при каких обстоятельствах не привлекать граждан, целенаправленно осуждающих спецоперацию в публичном пространстве.

"Ельцин-центр" был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью. Телень отвечает за программную деятельность организации.