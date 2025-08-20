Планируется эвакуация их тел

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Двое альпинистов из Перми погибли во время восхождения в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии. Планируется эвакуация их тел, сообщили в региональном управлении МЧС.

"В верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3 700 м) сорвались два альпиниста из Перми и получили травмы, несовместимые с жизнью", - рассказали в МЧС.

На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Решается вопрос о привлечении авиации для эвакуации тел, добавили в ведомстве.

Как сообщил ТАСС глава Федерации альпинизма Пермского края Евгений Чернышев, погибшие альпинисты не состояли в федерации, ни он лично, ни члены организации с ними знакомы не были.