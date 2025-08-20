Фигурант решил завладеть недвижимостью своих доверителей

СОЧИ, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили в Сочи факт совершения мошенничества в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело, фигурантами стали адвокат и его подельник, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следователем следственного отдела по Центральному району города Сочи СК РФ по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела адвокату Адвокатской палаты Краснодарского края и его соучастнику предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время по ходатайству следователя судом адвокату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по краю", - говорится в сообщении.

В краевом следственном управлении СК добавили, что в рамках обеспечительных мер на домовладение, ранее принадлежавшее потерпевшим, судом наложен арест.

По предварительной версии следствия, адвокат решил завладеть недвижимостью своих доверителей на общую сумму в 23,7 млн рублей. Он подготовил иск о банкротстве своей клиентки, суд ввел в отношении нее процедуру реализации имущества. На подставное лицо он заключил с банком договор, по которому банк уступил право требования к женщине на сумму более 4,9 млн рублей. В качестве подставного лица выступила знакомая адвоката, которая являлась представителем отца адвоката, не осведомленного о преступной схеме. Затем адвокат вступил в преступный сговор с финансовым управляющим, который за 700 тыс. рублей признал торги по реализации имущества клиентки несостоявшимися и подписал акт о том, что знакомая адвоката якобы приобрела недвижимость за 3,2 млн рублей. Женщина в свою очередь незаконно зарегистрировала право собственности на имущество.