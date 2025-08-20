Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

ЛУГАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Луганской Народной Республике задержали 46-летнего жителя Старобельского округа, больше года участвовавшего в составе запрещенного в РФ нацбатальона "Айдар". Об этом сообщается в Telegram-канале "МВД-медиа".

"Сотрудники МВД по Луганской Народной Республике задержали члена запрещенного в РФ батальона "Айдар". В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали 46-летнего жителя Старобельского округа, который в период с августа 2014 года по январь 2015-го на добровольной основе состоял в составе признанного в России террористическим батальона "Айдар", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что во время допроса боевик подтвердил, что в "Айдаре" служил на должности стрелка и стоял на блокпосту в Половинкино.

Против экс-боевика "Айдара" возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе, его расследуют следователи СУ СК России по региону. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.