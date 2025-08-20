На Ставрополье вынесли приговор по делу о махинациях с обеспечением бойцов СВО

Преступная группа состояла из 11 человек во главе с экс-министром Ставропольского края по национальной политике и делам казачества Александром Писаренко

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор по делу о махинациях с покупкой за счет бюджета товаров для обеспечения нужд участников специальной военной операции. Преступная группа состояла из 11 человек во главе с бывшим министром Ставропольского края по национальной политике и делам казачества Александром Писаренко, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным управления, в сентябре 2022 года Писаренко, который на тот момент был министром Ставропольского края по национальной политике и делам казачества, организовал преступную группу, которая решила похитить бюджетные деньги из регионального резервного фонда. Чиновник с помощью директора государственного казенного учреждения "Ставропольский краевой казачий центр" Андрея Воронцова от имени возглавляемого министерства заключал с аффилированными предпринимателями госконтракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников СВО. Продукция закупалась по значительно завышенной стоимости, и это повлекло ущерб бюджету в размере 130 млн рублей.

"Суд признал злоумышленников виновными в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание Писаренко в виде четырех лет лишения свободы, Воронцову - девяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев каждому", - говорится в сообщении.

Их сообщники в зависимости от степени тяжести преступления и участия в преступной деятельности приговорены к различным срокам наказания.

В пресс-службе прокуратуры Ставропольского края ТАСС пояснили, что все члены преступной группы признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), подчеркнув, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.