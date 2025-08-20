Ребенок был найден обслуживающим персоналом аэропорта и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летней россиянки, оставившей в туалете аэропорта в Турции новорожденную дочь в октябре 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Электростали ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство новорожденной дочери (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 октября подозреваемая, находясь в помещении туалетной комнаты аэропорта в Турции, самостоятельно родила жизнеспособную девочку. Затем девушка оставила новорожденную дочь и покинула помещение. Ребенок был найден обслуживающим персоналом аэропорта и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

"Следователями ГСУ СК России по Московской области проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Проведены допросы подозреваемой, в отношении нее избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - заключили в областном ГСУ СК.