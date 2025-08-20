МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли

По какой статье ведется розыск, в базе не указывается

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск блогера Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли, в отношении которого возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования.

Это следует из базы розыска ведомства.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указывается.

Следователи требуют заочно арестовать Лесли, сообщили в Тверском суде. "В суд поступило ходатайство СК РФ об избрании Кириллову, обвиняемому по ч. 1 ст. 132 УК РФ (мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или к потерпевшему, потерпевшей или к другим лицам), меры пресечения в виде заочного ареста", - сказали в суде.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело в отношении блогера Кириллова. Он подозревается в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Следователи считают, что блогер, позиционирующий себя как пикап-гуру, склонял своих учеников совершать с девушками на улицах действия сексуального характера. Эти действия зафиксированы на видео.

В сети появилось множество жалоб женщин на мужчин, пристающих к ним на улицах Москвы. Блогер записал видео, на котором призывал уводить девушек в туалет и насиловать.