Советнику орловского губернатора Лежневу продлили арест до 24 ноября

Фигурант обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества

ОРЕЛ, 20 августа. /ТАСС/. Орловский областной суд продлил срок содержания под стражей на три месяца советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу, который является фигурантом уголовных дел о мошенничестве и создании преступного сообщества, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей Сергею Лежневу на 3 месяца, всего на 18 месяцев, т. е. до 24 ноября 2025 года", - сказал судья. Сторона обвинения в ходе судебного заседания просила суд оставить Лежнева под стражей еще на три месяца, сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

Лежнев находится под стражей с мая 2024 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п. "б, г" ч. 3 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), ч. 4 ст. 159 УК РФ - 17 эпизодов (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество или хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, ч. 2 ст. 174 УК РФ - 2 эпизода, (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Один из эпизодов мошенничества связан с хищением 76 млн рублей, выделенных на ремонт мостов в Орловской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", еще один - с хищением 67 млн рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования.