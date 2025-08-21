В Софии осквернили памятник участникам сопротивления времен Второй мировой войны

Болгарская социалистическая партия потребовала от администрации города восстановить памятник до конца августа

СОФИЯ, 20 августа. /ТАСС/. Братскую могилу участников коммунистического движения болгарского сопротивления во время Второй мировой войны осквернили в Софии. Об этом на своем сайте сообщила столичная организация Болгарской социалистической партии (БСП).

"Памятник на братской могиле снова осквернили. Его расписали свастикой, неонацистской символикой и расистскими призывами, а фигуры композиции были повреждены, - говорится в официальном сообщении на сайте организации. - Этот акт вандализма - результат 35-летнего скрытого антикоммунизма, во имя которого были реабилитированы практики и символы нацизма и фашизма".

БСП потребовала от администрации Софии восстановить памятник до конца августа.

В основании монумента, открытого в центральном парке столицы - Борисова градина в 1956 году, положены останки 17 деятелей Болгарской коммунистической партии и молодежного союза, которые погибли из-за своего участия в акциях сопротивления, отмечено в сообщении исполкома Болгарской социалистической партии в Софии.