Угрозы их жизни нет

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Девять детей пострадали в результате ДТП в Северной Осетии, сообщает Министерство здравоохранения региона.

"Девять детей, пострадавших в ДТП на трассе Алагир - Владикавказ, госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу",- говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы их жизни нет, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным республиканского МВД, авария произошла вечером 20 августа. Предварительно, водитель автомобиля "Москвич", двигаясь со стороны Владикавказа в направлении Алагира, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Isis под управлением жителя Нижневартовска. Водитель "Москвича" умер по пути в больницу. Водитель и пассажиры автомобиля Toyota Isis доставлены в Республиканскую клиническую больницу и Детскую республиканскую клиническую больницу.