По словам адвокатов, в действиях фигурантов дела не было умысла на дестабилизацию деятельности органов власти или оказания на них незаконного воздействия

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Трое школьников из подмосковного Подольска получили от украинских спецслужб $350 за поджог объектов железнодорожной инфраструктуры, в настоящий момент они задержаны. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Банковские денежные поступления на счета обвиняемых подтверждают получение тремя обвиняемыми общей суммы в $350 за поджог шкафа обогрева стрелочных переводов и повреждение комплексной трансформаторной подстанции", - сказано в материалах дела. Там также отмечается, что все трое фигурантов дела учатся в восьмом классе одной из школ Подольска. Их причастность к преступлению подтверждается показаниями свидетелей, а также видеоматериалами, обнаруженными следователями в их смартфонах. По заданию украинских кураторов они снимали результаты своих незаконных действий на телефоны для отчетности.

В настоящий момент школьникам предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт). Им грозит до 20 лет лишения свободы. Однако защита обвиняемых настаивает на переквалификации дела на статью (умышленное уничтожение чужого имущества). По словам адвокатов, в действиях фигурантов дела не было умысла на дестабилизацию деятельности органов власти или оказания на них незаконного воздействия. "Они в целом не отдавали отчет своим действиям в силу юного возраста", - сообщил ТАСС один из защитников.