Как следует из ходатайства защиты, обвиняемые никого не планировали взрывать

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела о покушения на митрополита Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович отказались от признания вины, следует из ходатайства защиты, с которым ознакомился ТАСС.

"Обвиняемые никого не планировали взрывать. Они считают, что они ни в чем не виноваты", - говорится в доводах защиты.

Ранее Иванкович и Попович признали вину в подготовке теракта против митрополита Тихона. Один из них рассказал на допросе, что планировалось привести в действие самодельное взрывное устройство. В феврале этого года ФСБ сообщила о предотвращении теракта, готовившегося украинскими спецслужбами в отношении митрополита Тихона (Шевкунова). Установлено, что задержанные - гражданин Украины и гражданин РФ - были завербованы в середине 2024 года через Telegram. Против них возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, они арестованы.