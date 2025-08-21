Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, молодой человек сделал это для дестабилизации деятельности органов государственной власти

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. 1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте против жителя Амурской области, который попытался поджечь военный комиссариат. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Амурской области. Он признан виновным по ч. 1 ст. 205 (террористический акт). Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Хабаровского края", - сообщили в прокуратуре.

В суде установлено, что в сентябре 2022 году подсудимый, будучи противником проводимой Российской Федерацией специальной военной операции, прибыл к зданию военного комиссариата в городе Свободный Амурской области и бросил в стену учреждения две бутылки с зажигательной смесью, после чего с места преступления скрылся. Возгорание было быстро потушено. Молодой человек сделал это для дестабилизации деятельности органов государственной власти.

В феврале этого года преступник был установлен и заключен под стражу.