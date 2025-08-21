Как сообщили в ФСБ по региону, из-за действий указанных лиц научной организации причинен ущерб в размере 2,85 млн рублей

КЕМЕРОВО, 21 августа. /ТАСС/. Начальник отдела и два инженера АО "Научный центр ВостНИИ" в Кемеровской области задержаны по подозрению в хищении почти 3 млн рублей под видом стимулирующих выплат сотрудникам. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСБ по региону.

"Установлено, что в период с марта 2024 года по апрель 2025 года начальник отдела, действуя группой лиц из корыстных побуждений, будучи осведомленным о действии ограничений, выражающихся в том, что заработная плата работника, не являющегося должностным лицом руководящего состава, не может превышать определенный порог, незаконно принимал решения о начислении стимулирующей выплаты подчиненным сотрудникам. В дальнейшем производился расчет предполагаемых выплат премий работникам, которые после их получения передавали денежные средства главным инженерам. В результате действий указанных лиц научной организации причинен ущерб в размере 2,85 млн рублей", - говорится в сообщении.

В результате на основании материалов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Ранее Рудничный районный суд Кемерова оштрафовал на 40 млн рублей начальника отдела проектирования горных производств государственного научного центра ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли в Кузбассе, который создал частную компанию со схожим с названием ООО "НПЦ ВостНИИ" и подкупал угольщиков для заключения с ней контрактов.

Научный центр ВостНИИ - единственный в России отраслевой институт с полным государственным участием. Он обеспечивает комплексное научно-техническое и информационное сопровождение угольной промышленности. Институт проводит экспертизы и выдает заключения о соответствии требованиям промышленной безопасности для угольных предприятий, проводит испытания и сертификацию специализированного оборудования, занимается проектированием в сфере горных работ.