Как сообщили в правоохранительных органах, еще на стадии расследования Андрей Моторко признал вину, заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил фигуранта уголовного дела генерального директора концерна "Автоматика" Андрея Моторко к трем годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Дело этого человека было выделено в отдельное производство. Еще на стадии расследования он признал вину, заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела самого Моторко. По уголовному делу также проходят начальник НИО-3 АО "Концерн "Автоматика" Александр Нестеров и их сообщник Сергей Филиппов.

В 2023 году Пресненский суд Москвы арестовал генерального директора АО "Концерн "Автоматика" Андрея Моторко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже его и других обвиняемых перевели под домашний арест.

По данным СМИ, концерн "Автоматика" осенью 2021 года приобрел разработку для раскрытия владельцев анонимных Telegram-каналов, назвав ее "Охотник". Согласно информации СМИ, "Охотник" может выявлять имена, прозвища, контакты и другие данные при анализе мессенджеров, даркнета и блокчейнов. СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества в "Автоматике" в отношении неустановленных лиц.

Следствие полагает, что концерн выдал за свою разработку антенные системы для транспорта, закупленные в Китае. Однако на эти цели концерн получил субсидию 300 млн рублей. В связи с возбуждением уголовного дела в тот же день в "Автоматике" прошли обыски.