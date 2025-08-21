В Приамурье из котлована на заброшенном заводе вытащили девочку

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 августа. /ТАСС/. Спасатели в селе Тамбовка Амурской области смогли вытащить девочку из котлована с разлитым гудроном на неработающем заводе. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"20 августа в 19:20 в пожарную часть №60 села Тамбовка поступило сообщение - на заброшенном промышленном объекте ребенок упал в котлован с разлитым гудроном. <…> В 19:30 ребенка благополучно извлекли, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место для проведения аварийно-спасательных работы выезжала группа из трех человек. В указанном районе находится площадка не работающего кирпичного завода. На ее территории расположены фундаменты промышленных построек с разлитым гудроном. Здесь в котловане спасатели обнаружили девочку 2013 года рождения.