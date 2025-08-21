Виновного также на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений в интернете

БАРНАУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Житель Алтайского края Владимир Митрофанов приговорен к 9,5 года колонии общего режима за публичное оправдание терроризма, призывы и пропаганду террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

"Суд назначил Митрофанову по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору 1-го Восточного окружного военного суда от 5 мая 2023 года, наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 9 лет 6 месяцев", - сообщили в суде. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений в интернете, на три года.

Сообщается, что Митрофанов публиковал в интернете комментарии, в которых призывал к террористической деятельности и оправдывал действия террористов. Кроме того, он разместил сообщение, разжигающее ненависть к сотрудникам полиции и оскорбляющее их.