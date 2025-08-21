Более 20 получили ранения

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Более 20 сотрудников ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике с начала года получили ранения при ударах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), трое - погибли. Об этом ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС России по ЛНР, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов.

"На сегодня по причине прицельных ударов вражескими беспилотными летательными аппаратами по пожарно-спасательным подразделениям главного управления МЧС России по Луганской Народной Республике с начала 2025 года при выполнении служебных обязанностей погибли 3 сотрудника федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, пострадали 23 сотрудника", - сказал он.

Кацавалов добавил, что с января техника спасателей шесть раз подвергалась атакам БПЛА, часть из нее после вражеских ударов вышла из строя.