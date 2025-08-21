Площадь возгорания составляет почти 3 тыс. кв. м

ПЯТИГОРСК, 21 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют крупное возгорание сухой растительности на вершине горы Дубровки в Ставропольском крае. Огонь охватил почти 3 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В городе Пятигорске на горе Дубровке происходит пожар. По предварительной информации, горит вершина горы на площади 3 000 квадратных метров", - пояснили в пресс-службе.

Данных о погибших и пострадавших не поступало.

Днем в среду в Ставропольском крае происходил пожар на площади 15 га на горе Верблюд в Предгорном округе. Он уже ликвидирован.