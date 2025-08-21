Он дал признательные показания

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении безработного жителя Хакасии, который в социальной сети "ВКонтакте" публиковал призывы к межнациональной розни. Об этом говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органа безопасности и полиции выявлен безработный местный житель, 1983 г. р., который в феврале - марте 2025 г. в социальной сети "ВКонтакте" публиковал комментарии, содержащие публичные призывы к совершению насильственных действий в отношении лиц неславянской национальности", - говорится в сообщении.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый дал признательные показания.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.