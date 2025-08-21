Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Движение поездов в Воронежской области было приостановлено из-за падения беспилотника, сообщили в Telegram-канале РЖД.

ТАСС собрал основное об атаке БПЛА.

Последствия в Воронежской области

Падение БПЛА привело к отключению света в нескольких селах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

Движение по железной дороге было приостановлено после падения БПЛА в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале РЖД.

БПЛА упал в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь - Сохрановка, Воронежская область), там отсутствует напряжение в контактной сети.

В связи с происшествием на участке Россошь - Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов. По данным РЖД, максимальное время задержки поездов по состоянию на 06:35 мск составляло около четырех часов.

Для координации восстановительных работ в РЖД создан оперативный штаб.

В настоящий момент движение возобновлено.

Атака на регионы России