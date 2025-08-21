Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Движение поездов в Воронежской области было приостановлено из-за падения беспилотника, сообщили в Telegram-канале РЖД.
ТАСС собрал основное об атаке БПЛА.
Последствия в Воронежской области
- Падение БПЛА привело к отключению света в нескольких селах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
- Движение по железной дороге было приостановлено после падения БПЛА в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале РЖД.
- БПЛА упал в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь - Сохрановка, Воронежская область), там отсутствует напряжение в контактной сети.
- В связи с происшествием на участке Россошь - Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов. По данным РЖД, максимальное время задержки поездов по состоянию на 06:35 мск составляло около четырех часов.
- Для координации восстановительных работ в РЖД создан оперативный штаб.
- В настоящий момент движение возобновлено.
Атака на регионы России
- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА над территорией Ростовской области, 7 БПЛА над территорией Воронежской области, 5 БПЛА над территорией Белгородской области, 4 БПЛА над территорией Республики Крым, по 3 БПЛА над территорией Брянской и Калужской областей, по 2 БПЛА над территорией Орловской области и акваторией Черного моря, по 1 БПЛА над территорией Курской и Тульской областей, сообщили в Минобороны РФ.