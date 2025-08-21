В Ленобласти от взрыва снаряда под костром в лесу погиб ребенок

Несовершеннолетний умер по дороге в больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Одиннадцатилетний мальчик погиб в Кировском районе Ленинградской области от травм, полученных при взрыве неустановленного предмета под разожженным костром в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Кировской городской прокуратурой организована проверка обстоятельств гибели несовершеннолетнего в результате несчастного случая в лесном массиве. По предварительным данным, 20 августа около 20:00 во время прогулки в лесном массиве в районе деревни Келколово Кировского района несовершеннолетние решили развести костер, от температурного воздействия которого произошла детонация неустановленного предмета, находившегося в земле", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СУ СК России по региону уточнили, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По данным следствия, в среду вечером трое ребят в возрасте 11 и 13 лет пошли гулять в лесной массив в районе СНТ "Дружба", где и разожгли костер. Примерно через 20-30 минут горения костра произошел взрыв, в результате которого 11-летний мальчик получил тяжелые травмы, от которых умер в машине скорой помощи. При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла части хвостовиков от минометных мин - по предварительным данным, они могут относиться к периоду Великой Отечественной войны.

По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, на самодельном деревянном столе неподалеку от костра лежали также оставленные неизвестными несколько ржавых патронов, которые дети, с их слов, не трогали и в костер не бросали.