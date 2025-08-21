По данным украинских СМИ, речь идет об одном из крупнейших заводов электроники в стране Flex

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Предприятие в Мукачево в Закарпатской области на западе Украины, где начался пожар после ночных взрывов, горит на площади около 7 тыс. кв. м. Об этом сообщили в главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Закарпатской области.

"Возник масштабный пожар, площадью около 7 тыс. кв. метров", - говорится в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Местные СМИ публикуют фотографии из города, где небо уже заволокло густым черным дымом, он быстро распространяется на ближайшую округу. Власти Мукачево ранее просили жителей плотно закрыть окна и не выходить на улицу из-за начавшегося пожара.

Официально горсовет Мукачево не уточняет информацию о типе поврежденного предприятия, однако, по данным украинских СМИ, речь идет об одном из крупнейших заводов электроники в стране Flex.

Ночью на всей территории Украины несколько часов действовала воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах, в частности в западных регионах страны.