Их состояние стабилизировали для перелета

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Медицинский вертолет эвакуировал шестерых пострадавших в ДТП, произошедшем накануне в Дальнереченске из-за не имеющей водительских прав 13-летней девочки, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Приморья. Их состояние было стабилизировано для перелета.

13-летняя девочка в Дальнереченске, не имея опыта вождения, потеряла контроль над машиной, съехала с дороги и врезалась в дерево. В салоне находилось семь человек. В итоге в ДТП погиб взрослый мужчина, среди пострадавших - четверо детей.

"В течение суток состояние всех пациентов было стабилизировано, после чего было принято решение перевести на дальнейшее лечение в больницы третьего уровня. Были задействованы врачи медицины катастроф, бригада прибыла в 13:00 (06:00 мск - прим. ТАСС) на борту вертолета, осмотрела каждого пациента. Все были погружены на борт вертолета одномоментно тремя бригадами скорой медицинской помощи. На данную минуту пациенты в пути и будут госпитализированы во Владивостокские клинические больницы №1 и №2", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что 20 августа в приемное отделение Дальнереченской ЦРБ поступило шесть пациентов после ДТП. Из них двое несовершеннолетних с тяжелыми травмами в отделение реанимации, двое несовершеннолетних средней тяжести в отделение хирургии и двое взрослых средней тяжести в отделение хирургии. Все они были экстренно обследованы, и каждый пациент был консультирован с врачами третьего уровня, проведена консультация с реаниматологом, детским реаниматологом, педиатром, терапевтом, травматологом, нейрохирургом, неврологом.

Следователями СУ СК РФ Приморья в отношении матери несовершеннолетней виновницы ДТП по факту передачи ей права управления транспортным средством возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).