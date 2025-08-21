Заведено уголовное дело

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Начальник Сосногорского центра ОАО "РЖД" задержан по делу о взятке в крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

"УФСБ России по Ярославской области во взаимодействии с УФСБ России по Республике Коми пресечена коррупционная деятельность начальника Сосногорского центра ОАО "РЖД", причастного к получению взятки в крупном размере от представителя подрядной организации. Подозреваемый задержан и заключен под стражу", - сообщает пресс-служба.

По данным УФСБ, подозреваемый за денежное вознаграждение предоставил технику и рабочую силу ОАО "РЖД" сторонней фирме, которая осуществляла монтаж модульных конструкций на полигоне Северной железной дороги. По данному факту следственным управлением СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).