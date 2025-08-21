В Омске директора турагентства приговорили к 5 годам колонии за хищение

Ущерб от его действий превысил 15 млн рублей

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Омский суд приговорил к пяти годам колонии общего режима директора турагентства "Бэст трэвел", который тратил в букмекерских конторах полученные от клиентов деньги, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. Ущерб превысил 15 млн рублей.

"Вину в совершении преступления мужчина признал частично, принял меры к возмещению причиненного ущерба. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, обязав возместить причиненный потерпевшим ущерб", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, от действий 48-летнего мужчины пострадали 17 местных жителей, которые в 2023-2024 годах пытались приобрести туры. При этом некоторые из них обращались в эту компанию уже не в первый раз, турагентство имело хорошую репутацию. Полученные деньги директор тратил в букмекерских конторах и оплачивал ими ранее забронированные туры других клиентов. Мужчин обещал компенсировать всем пострадавшим ущерб, но в полном объеме свои обязательства не выполнял.