Экс-министра строительства Забайкалья осудили за превышение полномочий

Дмитрия Ватагина приговорили к лишению свободы на три года шесть месяцев

ЧИТА, 21 августа. /ТАСС/. Бывшего министра строительства Забайкальского края Дмитрия Ватагина приговорили к лишению свободы на три года шесть месяцев за превышение должностных полномочий на посту руководителя Госэкспертизы региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Читы.

"Ватагина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере проведения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных взысканий на срок 2 года", - сказали в пресс-службе.

Аналогичное наказание получила бывший начальник планово-договорного отдела Госэкспертизы региона Наталья Журавлева. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю, в декабре 2020 года осужденные выдали положительные заключения государственных экспертиз на проектно-сметную документацию по 10 объектам станций водоподготовки в Чите, Агинском, Могочинском, Нерчинском, Сретенском, Улетовском и Хилокском районах края без фактического исследования документов на их соответствие техническим, санитарно-эпидемиологическим, пожарным, промышленным и экологическим требованиям.

Из-за дефектных проектов оказалось невозможным окончить в установленные сроки строительство объектов в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология". Ущерб от действий осужденных составил около 8,5 млн рублей.

Ватагин руководил Госэкспертизой Забайкальского края с 2019 по 2021 год, затем в 2021-2022 гг. возглавлял министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона. В 2022 году он был приговорен к 6 месяцам исправительных работ за халатность на посту начальника Госэкспертизы. На этой должности он также незаконно выписал себе премии на сумму 16,5 млн рублей, которые позднее его обязали вернуть учреждению. В 2023 году Ватагин стал руководителем некоммерческой организацией, которая занималась восстановлением социальных объектов в Старобешевском районе ДНР. В августе 2025 года его задержали по обвинению в мошенничестве на сумму 30 млн рублей, выделенных из бюджета Забайкальского края на восстановление школ и детских садов в ДНР.