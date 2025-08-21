Запрещенные вещества предназначались для дальнейшего сбыта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве женщину, которая подозревается в незаконном обороте наркотиков, она прятала метадон в жевательные конфеты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию поступила информация о том, что 41-летняя жительница столицы может быть причастна к незаконному обороту наркотических веществ на территории столицы. "В ходе обследования квартиры злоумышленницы в доме на Домодедовской улице полицейские обнаружили 27 жевательных конфет, в которых были спрятаны свертки с неизвестным веществом. Исследование части изъятого показало, что в них содержится метадон", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что задержанная прятала наркотики внутри жвачек и заворачивала в фантики. "Запрещенные вещества предназначались для дальнейшего сбыта наркозависимым лицам", - пояснили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемая заключена под стражу.