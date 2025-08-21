Из-за украинских атак пострадали 8 человек

БЕЛГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область за последние сутки с применением 97 беспилотников и 25 боеприпасов. В результате пострадали 8 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Червона Дибровка совершены атаки 34 беспилотников, 21 из которых подавлен и сбит. В городе Шебекино вследствие атаки дрона на грузовой автомобиль пострадал мирный житель. Мужчина госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ", - написал он.

По информации губернатора, Новооскольский муниципальный округ атакован двумя беспилотниками, Ракитянский район - одним, Волоконовский район атаковали тремя беспилотниками. Над Губкинским городским округом сбили 3 беспилотника, над Алексеевским муниципальным округом - 2 беспилотника. Также населенные пункты Белгородского района атаковали 6 беспилотников, 4 из которых были сбиты, пострадал мирный житель; три населенных пункта Борисовского района были атакованы с помощью 9 беспилотников.

Как сообщил Гладков, в Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону и восьми населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса и нанесены удары с помощью 14 беспилотников, 2 из которых сбиты. В результате атаки БПЛА на автомобиль ранен мужчина, он в тяжелом состоянии. Кроме того, при выполнении служебных задач пострадал боец самообороны и боец подразделения "Орлан", они продолжат лечение амбулаторно.

По пяти населенным пунктам Валуйского муниципального округа ВСУ выпустили 7 снарядов и 16 беспилотников, 6 из которых подавлены, пострадал боец самообороны, он продолжает лечение в амбулаторных условиях. Населенные пункты Краснояружского района подверглись 5 обстрелам с применением 18 боеприпасов и 17 беспилотников, один из которых подавлен. В результате подрыва легкового автомобиля на взрывном устройстве на участке дороги Колотиловка - Репяховка ранены два мирных жителя.