Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца

УФА, 21 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, которого обвиняют в совершении диверсии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Постановление в законную силу не вступило", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый через мессенджер получил от неустановленного лица задание поджечь локомотив за награду в 80 тыс. рублей. Мужчина произвел разведку местности, сделал фото и видео находившегося на территории железнодорожного вокзала Уфы локомотива, после чего на следующий день разбил стекло кабины машиниста, разлил горючую жидкость и поджег. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).