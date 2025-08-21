Она получила ожоги

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Женщина на АЗС в Новосибирске получила ожоги в результате воспламенения паров газа при переливе топлива из бензовоза. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 15:06 (11:06 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение об инциденте, произошедшем на контейнерной АЗС самообслуживания по улице Ионосферной. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений, предварительно, установлено, что в результате нарушения технологического процесса при переливе с бензовоза в емкость произошло воспаление паров. В результате ожоги получила женщина, находящаяся на АЗС", - сказал представитель ведомства.

Станция находится на территории гаражного кооператива "Башня" в новосибирском Академгородке.