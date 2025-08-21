Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Несовершеннолетний житель якутского города Алдана обвиняется в реабилитации нацизма, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Якутии.

"Несовершеннолетний житель Алдана обвиняется в реабилитации нацизма, - говорится в сообщении. - Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении юноши, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная с использованием сети Интернет). По версии следствия, в октябре 2024 года молодой человек в одной из групп социальной сети, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, размещал комментарии, содержащие одобрение преступлений против человечества, совершенных приверженцами нацистской идеологии в годы Великой Отечественной войны".

Преступные действия были пресечены сотрудниками районного отделения ФСБ во взаимодействии с работниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

Согласно санкциям уголовного законодательства Российской Федерации, за совершение данного преступления несовершеннолетнему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.