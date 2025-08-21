Мужчину подозревают в "соучастии в организации взрывов и неконституционном саботаже"

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Гражданин Украины задержан в Италии по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

В прокуратуре заявили, что "в ночь на 21 августа 2025 года на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального суда 18 августа 2025 года, в провинции Римини (Италия) карабинерами в тесном взаимодействии со службой международного сотрудничества полиции был задержан гражданин Украины Сергей К.".

Мужчина "подозревается в соучастии в организации взрывов и неконституционном саботаже", утверждается в заявлении.

В прокуратуре ФРГ утверждали, что "Сергей К. входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года".

"Задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства", - заявили в ведомстве.

Яхта, как отметили в прокуратуре, ранее была арендована у германской компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность.

"Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года. В результате взрывов оба газопровода были серьезно повреждены", - резюмировали в прокуратуре ФРГ. Мужчина, как указали в ведомстве, предстанет перед следственным судьей Федерального суда после экстрадиции из Италии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.