Его приговорили к 16 годам лишения свободы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Первый Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы уроженца Казахстана, который совершил в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ряд диверсий на объектах связи по заданию украинских спецслужб и передал им данные о расположении энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд признал Артура Мартынова виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока наказания - в исправительной колонии строгого режима", - рассказала представитель пресс-службы Вероника Пешина.

Как уточнили агентству в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, Мартынов признан виновным по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в террористической деятельности), ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия), 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности).

Суд установил, что Мартынов, выступив пособником украинской спецслужбы, согласился на преступления за денежное вознаграждение. От иностранного куратора в мессенджере он получил информацию о расположении объектов диверсий, способах изготовления и применения горючего вещества и совершения поджогов. После этого он под предлогом работы прибыл в Россию, где с сентября по октябрь 2023 года поджег вышки сотовой связи на улицах Обручевых и Чугунной в Петербурге и Ясной улице в городе Мурине, а также распределительный щит и кабель питания на Полюстровском проспекте в Петербурге.

Кроме того, подсудимый собрал и передал иностранной разведке координаты петербургского нефтеперерабатывающего комплекса.